Ein Leser-Reporter hat in Romanshorn am Ufer eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Plötzlich ist eine Schlange aufgetaucht.

Für einen Leser-Reporter ist es zu einer ungewöhnlichen Begegnung gekommen, als er an der Uferpromenade in Romanshorn TG spazieren ging. Plötzlich fiel ihm eine lange Schlange auf, die sich im Kies bewegte. Auf den Bildern sieht man, dass sie sich auf den Weg zum Ufer des Bodensees macht.

Der Biologe Jonas Barandun von Oekonzept bestätigt, dass es sich um eine Ringelnatter handelt. «Ringelnattern kommen vor allem in grösseren Feuchtgebieten vor», sagt Barandun. Auch am Bodensee gebe es sehr viele Ringelnattern, so Barandun weiter. «Sie können bis zu 1,5 Meter lang werden und wachsen ihr Leben lang.»