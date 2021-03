Ihre Schmerzensschreie sind gut zu hören: Kajsa Vickhoff Lie stürzte im Super-G in Val di Fassa.

In Val di Fassa stürzte Kajsa Vickhoff Lie schwer.

Vergangenen Sonntag beim Super-G in Val di Fassa stürzte die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie schwer, verdrehte sich Knie und Bein. Die 22-Jährige kam nach dem Sprung im mittleren Streckenabschnitt aus dem Gleichgewicht und wurde mit voller Wucht in das Sicherheitsnetz geschleudert. Der Rettungshelikopter musste Vickhoff Lie von der Piste bergen.

Nun spricht die Ski-Fahrerin, die bereits erfolgreich operiert wurde, erstmals über ihren Albtraum. Dem norwegischen TV-Sender TV2 erzählt sie: «Als ich im Fangnetz lag, habe ich sofort gemerkt, dass das Bein nicht in der richtigen Stellung ist.» Die ersten Minuten seien grausam gewesen. Die Schmerzen und der Unfall seien noch immer in ihrem Kopf. Und: «Ich habe zunächst keine Medikamente bekommen. Die Schmerzen, die ich erleben musste, wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht.»

Weiter erzählt sie, dass sie nicht weiss, weshalb sie gestürzt sei. Einen Schuldigen wolle sie nicht benennen. «Die Bedingungen waren perfekt», so Vickhoff Lie. Sie habe als erstes befürchtet, die Olympischen Spiele 2022 in Peking zu verpassen. Nun sei sie aber bereits wieder optimistischer. «In sechs Monaten will ich wieder auf den Skiern stehen.»