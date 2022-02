Make-up-Pinsel: Die 3 wichtigsten Schminkpinsel und ihre Pflege

Wer schon mal versucht hat, ein Make-up-Tutorial von Youtube nachzuschminken, kennt die Erfahrung: Obwohl (oder gerade weil?) der Look scheitert, überlegt man im Anschluss die rund 20 verschiedenen Make-up-Pinsel aus dem Video nachzukaufen.

Doch braucht man für ein gutes Make-up wirklich all diese Tools? Um es kurz zu machen: Nein. Caroline Torbahn ist Make-up-Artist und Ambassador von Real Techniques . Sie verrät, welche Pinsel in jede Beauty-Bag gehören und warum ganz auf sie zu verzichten nicht die beste Idee ist.

Der Allrounder

«Wenn ich aus allen Pinseln einen wählen müsste, wäre das ein Highlighter- oder Bronzer-Pinsel», befindet Torbahn. «Durch die Grösse kann man ihn für Foundation, Rouge, Bronzer und Highlighter brauchen und so einen ganzen Look mit nur einer Brush schminken.» Wer jetzt schon Angst vor jeder Menge Ausspülen und säubern hat, den beruhigt die Expertin. Bei einem Pinsel von guter Qualität reiche es, ihn mit einem trockenen Tuch abzureiben, nachdem man die Foundation aufgetragen hat. «Danach kommt es auf die Reihenfolge an, denn die Produkte tragen sich von selbst vom Pinsel ab: mattierender Puder, Bronzer und im Anschluss Highlighter – voilà.»