Silber und Gold mischen

Früher war klar, Silber und Goldschmuck zu mischen geht gar nicht. Doch unterdessen sind diese Stilregeln um einiges flexibler geworden und so kann unterdessen auch S ilber und G old gemixt werden. Dass das Resultat sehr stilvoll aussehen kann, zeigt zum Beispiel die Zürcher Influencerin Zoë Pastelle:

Asymmetrische Ohrringe

Wer dachte, dass die Ohrringe immer schön zusammenpassen müssen, darf diese Einstellung für die kommende Saison überdenken. So sah man auf den Runways für 2021 unter anderem bei Fendi, Alberta Ferreti und No21 asymmetrische Ohrringe:

Die Ohrringe dürfen dann gerne kostbare Statement-Pieces sein. Ein Trend, der für Frauen wie für Männer funktioniert. So zeigt sich zum Beispiel Saviour, der Gewinner von Switzerlands n ext Topmodel 2018, mit asymmetrischem Schmuck:

Kommen gleich mit der perfekten Asymmetrie, so kannst du den Ohrstecker nach Lust und Laune wechseln: Ohrringe « The Elements », Fr. 199.– von Swarovski

Biedere Perlen

Das Image der biederen Perlen überdenken wir spätestens, seit wir Harry Styles mit einem einzelnen Perlenohrring an der Met-Gala gesehen haben. Für die kommende Saison sind Perlen für Männer wie für Frauen ein Thema. Den besonderen Auftritt hatten Perlen auf dem Runway aber an den Ohren von Männermodels, wie etwa bei Fendi, in einer zarten Ausführung, wo sie, ähnlich wie bei Harry Styles, ein Ohr zierten.