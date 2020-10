Diese Schmuckstücke werten jedes Outfit auf

Es gibt diese Tage, an denen man vor dem vollen Kleiderschrank steht und trotz einer Fülle an Kleidern keinen Plan hat, was man nun tragen soll. Was wir dann brauchen, ist neue Inspiration und frische Ideen, wie wir ein Outfit zusammenstellen könnten. Wie wäre es das Outfit auf dem Schmuck aufzubauen, statt umgekehrt.