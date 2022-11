Basel: Diese Schnecke ist eine kleine Sensation – «Habe sie nie lebend gesehen»

1 / 2 Die gelbe Schnecke wurde in Basel gesichtet. «Ich habe sie nie lebend gesehen», sagt ein Weichtier-Experte. News-Scout «So eine Schnecke habe ich noch nie gesehen», sagt eine News-Scout. News-Scout

«So eine Schnecke habe ich noch nie gesehen», sagt eine News-Scout, die das Tier an der Bushaltestelle in Basel entdeckt hatte. Darum habe sie die Schnecke fotografiert und habe sie dann weiterschleichen lassen. Im Nachhinein machte sie sich aber ernsthafte Gedanken zu dem Fund. Nach einer Internetrecherche ging sie davon aus, dass es sich um eine invasive Art handelt. «Ich hätte sie töten müssen», so die Frau.

«Nein!», sagen Schweizer Schnecken-Experten, denen 20 Minuten die Fotos vorgelegt hat. Bei der Bestimmung des Weichtiers herrscht keine Einigkeit. Ein Biologe vermutet etwa eine nordamerikanische Bananenschnecke, «die möglicherweise über den Topfpflanzenhandel in die Schweiz gelangte».

«Sie gilt nicht als invasiv»

Drei Schnecken-Kenner tippen auf die Graugelbe Rucksackschnecke Testacella haliotidea. Sie wurde bisher vereinzelt beim Neuenburgersee, bei Basel und im Südtessin nachgewiesen. «Sie gilt nicht als invasiv», so Zoologin Cristina Boschi. Ihre Verbreitung sei westeuropäisch und westmediterran, erklärt Boschi.

Die Graugelbe Rucksackschnecke verdankt ihren Namen dem stark reduzierten Gehäuse in Form einer Schale, das sie auf dem hinteren Körperende trägt.

Dass die Schnecke am helllichten Tag in der Stadt umherkriecht, ist aussergewöhnlich. Sie lebt die meiste Zeit unterirdisch, in der Regel in lockerem Boden. «Jeweils im Frühling und im Herbst kommt sie manchmal, vor allem bei mildem, regnerischem Wetter und meistens nachts, an die Oberfläche», erklärt Boschi. In der kältesten Jahreszeit hält sie Winterruhe: unterirdisch in einer kleinen, durch Schleim befestigten Kammer.

Weichtier-Experte hat Rucksackschnecke nie gesehen

Die Graugelbe Rucksackschnecke lässt sich sogar so selten blicken, dass sie noch einige Rätsel mit sich bringt, etwa, ob es sich um ein seltenes Tier handelt. «Es ist nicht sicher, ob diese Art gefährdet ist», sagt Pascal Schweizer, Umweltnaturwissenschaftler und Mitarbeiter der Life Science AG. «Aufgrund ihrer versteckten Lebensweise ist ein Artnachweis relativ schwierig. Deshalb könnte es auch sein, dass sie noch an vielen anderen Standorten vorkommt, diese jedoch einfach nie gefunden wurde», so Schweizer. Deshalb sei ihr Status auf der Roten Liste auch «DD» (Data deficient, ungenügende Datenlage).