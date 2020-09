IT-Jobs

Fachkräftemangel bei Versicherungen

Da bei Versicherungen viele IT-Fachkräfte benötigt werden, kämpft die Branche mit einem Mangel an qualifizierten Arbeitern. Bei diesen Arbeitskräften stehen Versicherungen in Konkurrenz mit sehr vielen anderen Branchen, insbesondere den Banken. Ausser IT-Berufen betrifft der Fachkräftemangel auch spezialisierte Jobs wie Versicherungsagenten und Versicherungsinspektorinnen. Laut einer Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft ist der Bedarf bei diesen Jobs besonders hoch, allerdings fallen sie beschäftigungsmässig nicht so stark ins Gewicht.