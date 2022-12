Bis am Sonntag steht im Rehlipark in Kirchberg ein Standvelo mit Dynamo, welcher den Weihnachtbaum zum Leuchten bringt. Die Schüler strampeln jeden Abend von 17.30 bis 20.30 Uhr und versorgen den Weihnachtsbaum mit Licht.

Käthi Oswalds (SVP) Schülerinnen und Schüler treten jeden Abend von 17.30 bis 20.30 Uhr für die Weihnachtsbeleuchtung in die Pedale. «Für die Schüler war es keine Option, dieses Jahr auf Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten», sagt die Gemeinderätin zu 20 Minuten. An einer Gemeinderatssitzung brachte Oswald den Wunsch ihrer Schülerinnen und Schüler ein. Der Gemeinderatspräsident, Andreas Wyss (FDP), sei offen dafür gewesen, eine Lösung zu finden. «Uns kam die Idee, sich die Weihnachtsbeleuchtung zu erstrampeln», sagt Oswald. Innerhalb kürzester Zeit musste das Projekt auf die Beine gestellt werden. Die velo-angetriebene Beleuchtung gibt es nur noch bis am Sonntag, weil so kurzfristig der ausgeliehene Strombock nur bis dann noch verfügbar sei.