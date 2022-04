Recycling im Abo – Diese Schülerinnen holen Glas, Plastik und Alu ab 

In Gossau SG wird das Projekt «Easybag» lanciert.

Jeweils am letzten Freitag im Monat, zum ersten Mal am 29. April, kann man den Sack vor die Tür stellen. Ab 13.30 Uhr erfolgt dann die Abholung mit Veloanhängern durch vier Schülerinnen der Maitlisek Gossau. «Dadurch erübrigt sich die Fahrt zur Sammelstelle», sagt Svenja Siegrist, Schülerin der Maitlisek.

Recycling-Abo

Um von der «Easybag»-Abholung Gebrauch zu machen, kann man ein Recycling-Abo abschliessen. Die Dienstleistung ist gratis, die Säcke jedoch nicht. Für 165 Franken erhält man eine Rolle mit zwölf Säcken. Umgerechnet kostet die Abholung im Monat also 13.75 Franken.

Bei Schulprojekt entstanden

Die «Easybag»-Sammeltour ist im Rahmen eines Schulprojekts der Mädchen-Sekundarschule entstanden. Im Schulfach «Entrepreneurship» bekommen die Schülerinnen verschiedene Anfragen von Projekten. Vier Schülerinnen haben das Konzept erarbeitet und in die Praxis umgesetzt. «Die Idee von «Easybag» hat uns sehr gefallen, da es praktisch, sinnvoll und nachhaltig ist», sagt Aurelia D’Alessio, eine der Schülerinnen.

Pro gesammelten Sack bekommen die Schülerinnen einen Beitrag von 7.50 Franken, der in die Unternehmenskasse fliesst. Das Geld wird entweder in die Klassenkasse ausgezahlt oder für das Projekt genutzt. «Beispielsweise kann damit die Reparatur eines Velos finanziert werden», so Leonie Löhrli, Schülerin.