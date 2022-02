Gymi-Schüler erfolgreich mit Start-up : Diese Schülerinnen wollen den Kräutermarkt aufmischen

Mit Mini-Kräutergärten feiert ein sechsköpfiges Team aus Gymi-Schülerinnen und -Schülern grossen Erfolg.

Wer kennt dieses Problem nicht: Man zieht mühsam Küchenkräuter auf, doch am Schluss geht die Pflanze in der Winterkälte ein oder stirbt irgendwo einen trockenen, dunklen Tod. Sechs Gymi-Schüler aus Olten wollen da Abhilfe schaffen. Die Schülerinnen und Schüler sind zwar nicht die Ersten, die so einen Indoor-Kräutergarten entwickeln. Die herkömmlichen sind aber meist aus Kunststoff oder aus einer Massenproduktion. Die Schülerfirma «TryNew» setzt auf Handarbeit und Natur.