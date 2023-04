Schuhtrends 2023: Diese Modelle dominieren den Frühling

Im Mittelpunkt mit Statement-Schuhen

Bequem mit Wedges

Nicht nur Fendis bunte Gummischuhe, sondern auch klassische Wedges mit brauner Sohle, sollen diese Saison ein Thema werden. In der neuesten Kampagne vom US-Label Schutz trägt Model Candice Swanepoel ein Paar Wedges, die an die 2000er erinnern.

Wenn du den transparenten Look nicht nur in deinem Outfit integrieren willst: Transparente Vinyl-Keilsandale, Fr. 99.95 bei Mango

Sneakers 2.0

Diese Saison bekommen Sneakers ein Update. In der Männer- wie Frauenmode machen sich hybride Sneaker-Modelle breit. Der klassische Turnschuh geht eine Liebelei mit anderen Schuh-Stilen ein. So gesehen etwa in der Kollaboration von Salomon und MM6 Maison Margiela. Der Style erinnert an Gorp-Core-Looks und bringt Funktionalität in den Frühling.