In Suhr AG kam es in einem Wohnquartier zu einem tödlichen Polizeieinsatz.

C.T.* ist am Montagabend in Suhr AG in einem Wohnquartier von der Polizei erschossen worden. Ein Video des Einsatzes liegt 20 Minuten vor: «Jetzt chumi», schreit ein Mann. «Messer weg!», ruft ein anderer. Dann fallen fünf Schüsse. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Einsatz der Dienstwaffe.