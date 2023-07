5 Badi-Beizen in der Schweiz mit kulinarischen Highlights

Kennst du den Moment, wenn du in der Badi bist und Lust auf einen erfrischenden, gesunden oder überraschenden Snack hast – das Angebot jedoch nur Pommes, Chips und Co. umfasst? Wir stellen fünf Badi-Beizen in der Schweiz vor, die nicht nur mit einem Sprung ins kühle Nass locken, sondern auch mit ihrem etwas anderen kulinarischen Angebot überzeugen.

Für Foodies: Strandbad Zug

Wie wäre es mit einer Poké Bowl mit lauwarmem Reis, frischem Gemüse, Mango, Avocado, Edamame und Lachs? Oder hast du doch eher Lust auf eine Pizza Margherita vom dreifachen Pizza-Weltmeister Napulé? Das alles findest du im Strandbad Zug – inklusive Sandstrand und Blick auf das Bergpanorama. Das Beste: Wie bei allen Badis in Zug, ist auch im Strandbad Zug der Eintritt frei.

Für Käsefans: La Dérive in Estavayer

Für alle, die auch im Sommer eine unbändige Lust nach einem blubbernden Käse-Fondue überkommt, ist die Strandbar La Dérive in Estavayer im Kanton Freiburg der Place-to-be. Auf dem Menü steht eine Auswahl verschiedener Käse-Fondues. Bestellen kannst du aber auch Crèpes, Burger oder Flammkuchen, falls du dir das Käse-Fondue doch lieber für den Winter aufsparst.

Für den Cocktailabend: Tankstell Seegüetli in Wädenswil

Am Zürichsee in Wädenswil liegt die härzige Tankstell Seegüetli, in der immer etwas läuft: vom Festival vom 14. bis 16. September, zum gelegentlichen Brunch bis zu Kulturveranstaltungen. Jeden Freitag schmeisst die Badi zudem einen Cocktailabend. Auf den Teller und ins Glas kommen saisonale sowie regionale Köstlichkeiten.

Für den Sommer-Brunch: Lido San Domenico in Castagnola

In der Seebadi brunchen? Ja bitte, und zwar im Lido San Domenico in Castagnola in der Nähe von Lugano. Die charmante Badi bietet neben dem Wochenend-Brunch auch jede Menge andere Veranstaltungen, Partys und Grillabende an. Eine Website gibt es nicht, am besten checkst du ihren Instagram-Kanal ab – oder schaust spontan vorbei. Das Lido San Domenico ist jeden Tag von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Für Feinschmecker: Restaurant Serini Eichholz an der Aare

Das Restaurant Serini Eichholz in Wabern bei Bern liegt direkt an der Aare und lädt nicht nur zum Sünnele und Baden ein, sondern ist auch für seine Gelati, lokalen Cidre und Craft Beers bekannt. Von Dienstag bis Sonntag stehen zudem leckere Moules au Cidre (Muscheln) mit belgischen Pommes auf dem Menü. Kurz: ein richtiger Gourmet-Schmaus. Die kulinarische Oase ist im Sommer jeden Tag geöffnet, auch bei schlechtem Wetter.

