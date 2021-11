Tiktok-Hits - Diese Schweizer Eigenheiten finden Expats wirklich komisch

«Zugang zu News zu haben, ist wichtig»

Neuerdings können alle Artikel der 20-Minuten-App auch auf Englisch gelesen werden. Das freut auch die Tiktokerinnen Regina und Beatrice. «Deutsch ist nicht einfach zu lernen und es braucht ein paar Monate, bis man etwas versteht. Zugang zu News und zu politischen Ansichten zu haben, ist wirklich wichtig, wenn man sich in die Kultur einfügen möchte in einem Land», sagt Beatrice. Und Regina meint: «Wenn ich in Russland bin, bin ich immer auf dem Laufenden, was im Land geschieht. In der Schweiz habe ich nach einem Medium in Englisch gesucht, aber ich bin nicht wirklich fündig geworden.»