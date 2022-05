Anonym im Netz: Diese Schweizer Firma wächst seit dem Krieg über 1000 Prozent in Russland

Das ist Proton:

Der gebürtige Taiwanese Andy Yen war am Cern in Genf, als er vom Whistleblower Edward Snowden erfuhr, der nach seiner Enthüllung nach Russland flüchten musste. Er war entsetzt darüber, dass US- und britische Geheimdienste das Internet massenhaft überwachen, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Darauf startete er einen verschlüsselten E-Mail-Dienst, dann folgte der VPN-Dienst und ein Kalender. Im Sommer soll ausserdem ein Cloud-Service kommen. Proton finanziert sich nicht durch den Verkauf von Nutzerdaten an Werbetreibende, sondern über Einnahmen der Nutzerinnen und Nutzer. Proton zählt rund 50 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Die Firma mit Hauptsitz in Genf ist laut eigenen Angaben seit fünf Jahren profitabel und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende.