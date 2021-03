Wer hat den besten Ruf? Diese Frage stellt die GFK jedes Jahr den Schweizer Konsumenten. Die repräsentativen Ergebnisse der diesjährigen Umfrage wurden am Dienstag vorgestellt. Die Top 10 siehst du in der Bildstrecke oben .

Die Migros ist bereits zum achten Mal in Folge auf dem ersten Platz. Sie erreicht Bestwerte bei der emotionalen und sozialmoralischen Wertschätzung. «Die Migros ist nach wie vor das Unternehmen, mit dem sich die Schweizer am stärksten identifzieren», sagt GFK-Expertin Anja Reimer. Auch Coop konnte vor allem bei der sozialmoralischen Wertschätzung punkten.

Bei der Reputation sei die ungestützte Bekanntheit ausschlaggebend, erklärt Bauhofer – im Ranking gewinnen also diejenigen Marken, bei denen Konsumenten automatisch ein Bild im Kopf haben. 2020 dürfte es in der Schweiz zudem eine «Rückbesinnung auf die guten alten Werte» gegeben haben.

So hat etwa der Sackmesserproduzent Victorinox an Bekanntheit gewonnen und ist erstmals im Ranking vertreten – und zwar gleich auf Platz zwei. «Victorinox ist für viele der Inbegriff des Schweizer Herstellers», sagt Bauhofer. Gerade in einem Jahr, in dem ausländische Lieferketten unzuverlässig waren, könne so ein «National Champion» punkten.