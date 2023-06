Ukraine-Krieg: Schweizer Firmen halten russischen Ölhandel am Laufen

Die Energiehändler Vitol und Gunvor, die beide ihren Sitz in der Schweiz haben, gelobten vor einem Jahr, deutlich weniger mit Russland zu geschäften. Viel passiert ist seither nicht.

Ukraine-Krieg : Diese Schweizer Firmen halten den russischen Ölhandel am Laufen

1 / 3 Grosse Energiehändler mit Sitz in der Schweiz machen auch nach 16 Monaten Krieg fleissig Profit mit russischen Brennstoffen. REUTERS So etwa Gunvor, das in Genf einen Sitz hat. Im ersten Quartal 2023 war die Firma gemessen am Geldwert der achtgrösste Käufer von russischen Ölprodukten. Getty Images Auch Vitol hat von Januar bis Ende April mit von russischen Brennstoffen im Gesamtwert von rund 400 Millionen gehandelt. Nebst dem Sitz in den Niederlanden betreibt das Unternehmen auch in Genf eine Niederlassung. imago images/Pro Shots

Darum gehts Trotz ihrer Versprechen gehören Schweizer Energiehändler weiterhin zu den besten Kunden Russlands.

Die Genfer Firma Gunvor verschiffte im ersten Quartal 2023 etwa eine Million Tonnen Erdöl-Produkte

Mit russischem Rohöl handeln Vitol und Gunvor derweil nicht mehr.

Schweizer Unternehmen verdienen sich mit dem Handel von Energieträgern und Rohstoffen auch mehr als 16 Monate nach Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine ein goldenes Näschen. Im April 2022 berichtete eine mit der Situation vertraute Person noch, dass die Vitol-Gruppe den Handel mit russischem Rohöl und daraus gefertigten Produkten bis Ende des Jahres einstellen werde. Auch die Gunvor-Gruppe kündigte im März 2022 an, künftig kein russisches Rohöl mehr zu handeln und keine neuen Geschäfte in Russland aufzugleisen.

Schweizer Unternehmen sind Hauptabnehmer von Russen-Öl

Die Energiehändler mit Geschäftssitz in der Schweiz füllen mit ihren Geschäften auch die Kriegskasse des Kremls. So berichtet die «Financial Times», dass die Vitol-Gruppe, die nebst Rotterdam auch in Genf einen Sitz betreibt, im ersten Quartal des Jahres 2023 der weltweit zehntgrösste Käufer von russischen Ölprodukten war. Das Unternehmen bewegte in den vier Monaten demnach 60’000 Tonnen raffinierte Produkte im Wert von etwa 400 Millionen US-Dollar, wie aus beim russischen Zoll hinterlegten Exportdokumenten hervorgeht.

Auch Gunvor, das seinen Hauptsitz ebenfalls in Genf hat, gehört beim Handel mit russischen Rohstoffen zu den «Big Players»: So war das Unternehmen gemessen am Wert der achtgrösste Käufer von russischen Öl-Produkten, von Januar bis Ende April 2023 verschiffte Gunvor Güter im Gesamtwert von etwa 484 Millionen Franken. Gegenüber der «Financial Times» bestätigen beide Firmen, regelmässig raffinierte Brennstoffe von Russland zu kaufen, stritten die Genauigkeit der Zolldaten zu den gelieferten Mengen aber ab.

Vitol erwägt, Handel mit russischem Öl zu intensivieren

Der Handel mit russischen raffinierten Kraftstoffen ist durch die westlichen Sanktionen nicht verboten und wurde von Washington mit dem Ziel, Versorgungsunterbrechungen zu minimieren, sogar ermutigt. Dabei müssen Händler die westlichen Beschränkungen einhalten, die seit Moskaus gross angelegtem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 verhängt wurden. Vitol überlegt sich derweil, sogar noch stärker mit russischem Öl zu handeln.