Schweizer Game-Entwickler setzen Millionen um

«Niche» wird als «Genetics Survival Game» bezeichnet. In dieser Überlebens-Simulation werden anhand von echter Genetik Tiere gezüchtet und erschaffen.

Jetzt arbeiten die Studios bereits an neuen Games oder vollenden die Entwicklung bestehender Spiele.

In den letzten Jahren haben Stray Fawn Studio, Okomotive und Hangry Owl Games Millionen-Umsätze gemacht.

Schweizer Game-Entwicklerinnen und –Entwickler sind so erfolgreich wie noch nie.

Drei Studios in der Schweiz haben den Durchbruch aber trotzdem geschafft. Ihre Games wurden auf der PC-Plattform Steam und auf Konsolen wie Nintendo und Playstation ein Hit und erzielten Millionen-Umsätze. Damit finanzieren die Schweizer Entwicklerinnen und Entwickler bereits neue Titel oder arbeiten weiterhin an Updates für ihre Erfolgsspiele.

Zähe Anfänge

Mittlerweile hat sich das Game über 200’000 Mal auf dem PC verkauft. Heute kommen sie mit dem Erlös gut über die Runden, das war jedoch nicht immer so: «Die Zeit bis zum Release des ersten Spiels ist immer besonders hart. Während der Entwicklung unseres ersten Games vor einigen Jahren konnten wir uns keine Löhne auszahlen», so Schwab. Sie finanzierten sich bis zur Veröffentlichung hauptsächlich von Crowdfunding.

Mittlerweile ist das aber anders. Nun erhalten alle Entwickler und Designer bei Stray Fawn Studio den gleichen Lohn. «Es ist ein Zeichen der Fairness, denn jede und jeder hier trägt massgeblich zum Erfolg bei. So sind auch alle viel motivierter», sagt die 33-Jährige.

Das Zürcher Entwickler-Studio Stray Fawn Studio mit Philomena Schwab (33) und ihrem Team in Zürich. Die Videospiel-Entwicklerin studierte Game Design an der ZHAW.

Auch für Don Schmocker war der Anfang kein Zuckerschlecken. Sein Studio heisst Okomotive und wie auch Schwab studierte er Game Design an der ZHAW. «Für viele von uns war unser erstes Game-Konzept Teil der Bachelor- oder Masterarbeit», so Schmocker, «So ein Projekt nach dem Studium weiterzuführen und fertigzustellen, ist aber eine riesige Herausforderung.»

An seinem ersten erfolgreichen Spiel «Far: Lone Sails» arbeitete Okomotive drei Jahre lang. Schmocker tat sich dabei mit anderen Studentinnen und Studenten zusammen. «In dieser Zeit haben wir uns praktisch nichts ausgezahlt. Viele von uns lebten noch bei den Eltern oder arbeiteten in einem Nebenjob», so der 31-Jährige.