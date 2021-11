Weniger Ernte – Diese Schweizer Gemüse werden jetzt wegen des nassen Sommers knapp

In den nächsten Monaten könnten gewisse Gemüsesorten in der Schweiz knapp werden.

Der Frühling und der Sommer dieses Jahres waren zwei der schlechtesten seit der Wetteraufzeichnung. In Folge dessen sind auch die Ernten in der ganzen Schweiz negativ ausgefallen, wie «24heures.ch» schreibt. Denn in den nächsten Monaten könnte das Angebot bei lokalen Produkten knapper werden, eine weniger gute Qualität haben oder bestenfalls «weniger schön» sein.