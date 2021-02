Die Kormorane der Île de Peilz

Die Legenden der Île de Peilz

Mehrere Legenden ranken sich um das Eiland. Tragisch ist eine der Geschichten, die sich am hartnäckigsten hält. So soll Mitte des 19. Jahrhunderts ein englisches Verlobungspaar im Hotel Byron in der Nähe von Chillon übernachtet haben. Doch der See und seine Reize setzten diesem Glück bald ein jähes Ende: Der junge Mann ertrank und seine Verlobte errichtete an der Stelle, an der sein Leichnam im Wasser trieb, einen Hügel zu seinem Gedenken. Sie nannte sie «Insel des Friedens» – die heutige Île de Peilz.