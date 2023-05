Fake-Reviews und Plagiat? Kopfhörer löst Wirbel bei Digitec aus

Dieser Kopfhörer der Schweizer Marke Andi be free entfacht heisse Diskussionen auf Digitec.

Kundinnen und Kunden von Digitec werfen dem Schweizer Start-up Andi be free vor, ein Ladegerät von Aliexpress kopiert und in der Schweiz fünf bis zehn Mal teurer verkauft zu haben.

Kopfhörer aus der Schweiz mit bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit: Die Firma Tecflower preist das Modell Concert 1 in ihrem Shop an, doch die Kopfhörer gibts auch bei Digitec – dort haben sie nun eine Kontroverse entfacht.

Kundinnen und Kunden des Onlinehändlers werfen der Firma unethisches Verhalten vor. Mitarbeitende und Bekannte von Andi be free sollen Fake-Bewertungen bei Digitec geschrieben haben und das Unternehmen verkaufe unter seiner Marke einen No-name-Wireless-Charger, den es bei Aliexpress viel günstiger gebe.

Digitec hat mittlerweile öffentlich über den Fall gebloggt. Jonas Wohler, der Co-CEO von Andi be free, wehrt sich auf Anfrage von 20 Minuten: Der Onlinehändler habe die Situation im Blog teils nicht korrekt dargestellt.

Digitec löscht Fake-Bewertungen

Andi be free entwickelt seine Kopfhörer in Siebnen, lässt sie aber in China produzieren. Im Hersteller-Shop erhalten sie ausschliesslich 5-Sterne-Bewertungen. Gefälscht seien diese nicht: Man nutze Review.io und es sei damit gar nicht möglich, schlechte Bewertungen herauszufiltern, zitiert Digitec den Co-CEO.