Der Weltraum, unendliche Weiten, so fängt jede Episode von « Raumschiff Enterprise » an. Die Realität sieht, zumindest um die Erde, anders aus. Dort hat es nämlich etwa 6300 Tonnen Weltraumschrott. Sprich, alte inaktive Satelliten und Teile, die um unsere Erde fliegen. Erst letzte Woche prallte Weltraumschrott auf die ISS. Diese Kollisionen zwischen Raumstation und modernen Satelliten versucht unter anderem die Schweiz zu verhindern. Die Universität Bern untersucht den Weltraumschrott.

Thomas Schildknecht ist Vizedirektor des astronomischen Instituts der Universität Bern, er kennt die Gefahren. So wurde die internationale Raumstation ISS letzte Woche von Weltraumschrott am Roboterarm getroffen, der unter anderem für Reparaturen an der Station gebraucht wird.

Genau darum wird die Raumstation ISS überwacht und weicht dem Weltraumschrott mit einer Kursänderung aus, wenn sie ihn denn entdecken. Da in den letzten Jahren aber immer mehr Satelliten in die Umlaufbahn geschossen werden, wird das Problem nur grösser. Unternehmen wie Starlink, das Elon Musk gehört, wollen über 1000 Satelliten in die Umlaufbahn schicken, es wird also enger im Weltraum. Was aber auch eine Chance ist: Das Lausanner Unternehmen Clearspace hat sich auf die Beseitigung von grossen Objekten im Weltraum spezialisiert mit einer Greifarmtechnologie Made in Switzerland.