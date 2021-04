Hightech für Heliflug : Diese Schweizer Mini-Motoren sollen auf dem Mars Historisches leisten

Am 11. April könnte es soweit sein: Zum ersten Mal soll ein Fluggerät auf einem anderen Planeten abheben. Mit an Bord ist Schweizer Technologie.

Er steht im Moment etwa vier Meter vom Mars-Rover Perseverance entfernt und soll, wenn alles klappt, am 11. April abheben: Helikopter Ingenuity. Das rund 1,8 Kilogramm leichte Fluggerät (auf Deutsch: Einfallsreichtum) soll in seinem ersten Test auf eine Höhe von etwa drei Metern steigen, dort für 30 Sekunden auf der Stelle schweben und dann wieder auf der Oberfläche des Mars landen. Es wäre der erste Flug eines Luftfahrzeugs auf einem anderen Planeten.

Mehrere Milliarden und akribische Arbeit

Der Helikopter wurde vom Rover am 4. April abgesetzt. Seither ist er auf sich gestellt und muss die kalten Nächte, in denen Temperaturen bis minus 90 Grad Celsius herrschen, überstehen. Zuvor war Ingenuity Ende Februar im Bauch des Rovers Perseverance nach 203 Flugtagen in dem ausgetrockneten See Jezero Crater auf dem Mars aufgesetzt. Diesen See soll Perseverance in den kommenden zwei Jahren untersuchen.