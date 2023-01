Kein Schnee : Diese Schweizer Skigebiete sind derzeit geschlossen

Die schlechten Schneeverhältnisse machen nicht nur Splügen-Tambo zu schaffen. Einige Skigebiete konnten ihre Pisten diese Saison noch gar nie öffnen. Eines davon ist Goms VS. «Wir sind enttäuscht, dass wir den Betrieb nicht wie geplant zum Saisonstart aufnehmen konnten», heisst es vonseiten von Goms Tourismus. Er hofft nun, dass es bis zu den Sportferien im Februar schneit. «Leider kommt es bei uns rund alle fünf Jahre vor, dass wir die Pisten aufgrund der warmen Temperaturen nicht in Betrieb nehmen können.»

Auch Skigebiete im Berner Oberland sind betroffen - so zum Beispiel Wiriehorn, Eriz, Habkern und Niederhorn. «Es ist sehr schade, dass die Schneeverhältnisse derzeit so schlecht sind», sagt Marc Höliner, Geschäftsführer der Niederhornbahn. Kunstschnee sei für das Skigebiet trotzdem kein Thema: «Nachhaltigkeit und Naturnähe sind uns sehr wichtig, daher werden unsere Pisten ausschliesslich mit Naturschnee bewirtschaftet.»

Statt Skifahren biete man den Gästen Alternativen an. So wurde zum Beispiel die Trottinett-Vermietung kurzfristig wieder in Betrieb genommen. Zudem seien viele Wanderwege geöffnet. In Graubünden bleibt neben Splügen-Tambo das Skigebiet Mastrils ebenfalls geschlossen. Auch in Klewenalp-Stockhütte NW und Moléson FR stehen die Lifte still.