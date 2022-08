Nach Mathias Flückiger: Diese Schweizer sorgten auch für Doping-Skandale

Der Mountainbiker Mathias Flückiger wurde anlässlich der Schweizer Meisterschaft im Juni positiv auf die verbotene Substanz Zeranol getestet. Den Befund erhielt der 33-Jährige einen Tag vor seinem EM-Start in München. Diesen musste der Berner natürlich absagen und reiste zurück in die Schweiz. Wie lange Flückiger gesperrt wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Ihm droht im Maximalfall eine Sperre von vier Jahren.

Sprinter Alex Wilson

Kurz vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio wurde Alex Wilson im vergangenen Jahr aufgrund einer positiven Doping-Probe gesperrt . Der Schweizer Leichtathlet gab an, dass die gefundenen Spuren des Steroids Trembolon vom Verzehr einer grossen Menge kontaminierten Fleisches in Las Vegas herrühren müssen. Das Schiedsgericht für Sport gelangte aber zum Schluss, dass Wilson diesen Fakt nicht aufzeigen konnte. Seit dem Schiedsspruch machte der positiv getestete Athlet geltend, dass er Opfer eines Sabotageaktes geworden sei. Ein Kontrahent soll ihm die Substanz untergejubelt haben. Die Disziplinarkammer gelangte zum Schluss, dass Wilson die Substanz Trembolon vorsätzlich zu Doping-Zwecken angewendet hatte, und verurteilte den 31-Jährigen zu einer vierjährigen Sperre.

Hürdenläufer Kariem Hussein

Eine Lutschtablette, die eine verbotene Substanz beinhaltete, wurde Hürdenläufer Kariem Hussein zum Verhängnis. «Dem Athleten war in der Doping-Probe das Vorhandensein der verbotenen Substanzen Nikethamid und des Methaboliten N-ethylnicotinamide nachgewiesen worden», schrieb Swiss Olympic in einer Mitteilung . Deshalb wurde der heute 33-Jährige für neun Monate gesperrt. Hussein entschuldigte sich umgehend für «seinen Irrtum». «Es war nie meine Absicht, unerlaubte Substanzen zu nehmen. Ich war fest davon überzeugt, dass ich nichts Unrechtes tue», schrieb Hussein. Der Europameister über 400 m Hürden von 2014 bestreitet mittlerweile wieder Rennen.

Radrennfahrer Alex Zülle

Seine Tränen gingen um die Welt: Der Radstar Alex Zülle, der in die damalige Festina-Affäre verwickelt war, gab nach anfänglichem Leugnen an der Tour de France 1998 das Doping zu. Er wurde für acht Monate gesperrt. Zülle fuhr nach der Sperre weiter und wurde an der Tour-Ausgabe 1999 Zweiter hinter Lance Armstrong, dem Jahre später seine sieben Siege an der Grand Boucle wegen Dopings aberkannt wurden. Zülle trat 2004 zurück.