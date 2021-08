Internationales Ranking : Diese Schweizer Stadt hat das unberechenbarste Wetter Mitteleuropas

Laut einem britischen Vergleichsdienst gehört Bern zu den europäischen Hauptstädten mit der grössten Wetter-Variabilität. Ein Meteorologe klärt auf.

Was die Lebensqualität anbelangt, schwingen Schweizer Städte in internationalen Rankings regelmässig oben aus. Die Bundeshauptstadt hat nun eine weitere Top-Platzierung ergattert – allerdings in einer eher unrühmlichen Rangliste.

Mit einem «Unberechenbarkeitswert» von 64 von 100 Punkten belegt Bern den vierten Platz – nur in Tallinn, Riga und Helsinki sind die Wetterschwankungen noch grösser. Den höchsten Wert (85 Prozent) verzeichnet Bern bei der Sonnenscheindauer. Dies zeige, dass sich die Menge an Sonnenschein, die man dort erwarten könne, «von Tag zu Tag drastisch ändert», schreibt das Portal.

Mehr Nebel als andere Städte

Der Meteorologe betont, dass die grossen Schwankungen nichts über die Vorhersagbarkeit des Wetters aussagen würden. «Die Wettermodelle sind in der Regel gut in der Lage, auch grosse Variabilitäten abzubilden und die Vorhersage-Genauigkeiten der Modelle sind in der Schweiz in der Regel nicht tiefer als in anderen Regionen Europas», sagt Rindlisbacher. Die Ergebnisse des Vergleichsdienstes scheinen ihm plausibel – «auch wenn im Artikel nicht im Detail ersichtlich ist, nach welchen Methoden die Scores tatsächlich berechnet wurden».