Promis bleiben im Land

Diese Schweizer Stars machen Ferien in der Schweiz

Wegen der momentanen Situation geniessen zahlreiche Prominente ihre freien Tage im eigenen Land. Hier ist das Best-of ihrer Sommer-Bilder.

Seven (41), Jonny Fischer (40), Beatrice Egli (32) und Co. lassen es sich in den Ferien so richtig gut gehen. Und wo geht das besser als in der eigenen Heimat? Wir haben (oben im Video) zusammengefasst, wo die Schweizer Stars diesen Sommer die Seele baumeln lassen.