Gegen Aserbeidschan geriet sie erst in Rückstand, erst in der 90. Minute gelang Stojilkovic das Siegtor.

Und dann doch noch: Just in dem Moment, als der Stadionspeaker die Nachspielzeit ansagen wollte, flankte der St. Galler Aussenverteidiger Miro Muheim noch ein letztes Mal in die Mitte. Dort stieg der von Sion an Aarau ausgeliehene Filip Stojilkovic hoch, unbedrängt köpfelte er ein, es war das Siegtor, wieder gewinnt die Schweiz in dieser EM-Qualifikation, zum neunten Mal im neunten Spiel. «Es macht Spass, so zu gewinnen», sagt Verteidiger Cédric Zesiger nach dem Spiel.