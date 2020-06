Beatmungsgeräte und Innovationen

Diese Schweizer Unternehmen haben die Corona-Krise als Chance genutzt

Viele Firmen stehen wegen der Corona-Pandemie vor der Pleite. Doch einige Unternehmen konnten die Krise für sich nutzen. Wie das geht und welche Eigenschaften eine Firma dafür braucht.

Der Motorenhersteller Maxon in Sachseln hat in der Corona-Pandemie Motoren für Beatmungsgeräte hergestellt.

Doch nicht alle Firmen stehen kurz vor dem Bankrott: Unternehmen wie Hamilton Medical, das Beatmungsgeräte herstellt, oder der Luzerner Kaffeemaschinenhersteller Thermoplan sehen in der Krise auch Chancen und sind überzeugt, gestärkt aus dieser herauszukommen. Welche Firmen die Corona-Krise sonst noch für sich nutzen, erfährs t du in der Bildergalerie.

Erfolgreiche Unternehmen pflegen eine persönliche Beziehung zu ihren Kunden: Das baut Vertrauen auf und zahlt sich in der Krise aus. So verstehen sich diese Firmen als Lösungsanbieter: «Sie haben das Ziel, das Produkt des Kunden besser zu machen», erklärt Norbert Kühnis, KMU-Experte der Beratungsfirma PWC Schweiz. Zudem sind solche Firmen auch gut vernetzt und setzen sich mit der Zukunft auseinander. Weshalb die meisten von ihnen bereits vor der Krise digital gut aufgestellt waren.

Wer spezialisiert und in einer Nische etabliert ist, hat die Krise besser überstanden. Wichtig dabei sei, dass ein Unternehmen nicht nur von einer Branche abhängig ist: «Firmen müssen in der Nische diversifiziert sein und ihre Produkte an verschiedene Industrien verkaufen können», erklärt Norbert Kühnis.

Um Krisen zu überstehen, müssen Unternehmen innovativ sein. «Wer austauschbar ist, hat verloren», so Kühnis. Firmen müssen ihren Kunden eine gewisse Einzigartigkeit bieten. Das ist laut Kühnis auch in vom Coronavirus stark betroffenen Branchen wie dem Tourismus möglich: «Statt einfach ein Bett muss den Gästen ein Erlebnis geboten werden, dann buchen die Leute auch wieder eine Übernachtung.»

Die erfolgreichen Firmen werden von starken Führungspersönlichkeiten geprägt. Diese führen eine optimistische Unternehmenskultur und bewahren Ruhe in der Krise. Sie sind nicht einfach nur Chefs, sondern entwickeln und tüfteln selbst an den Produkten, um diese weiterzubringen. «Ich würde Adrian Steiner, den CEO von Thermoplan, als eine solche Persönlichkeit beschreiben», sagt Kühnis. In der Krise ist er mit dem Kunden Starbucks kurzerhand in die Produktion von Beatmungsgeräten eingestiegen.