Soziales Engagement: Diese Schweizer Vereine tun Gutes

1 / 20 Der Verein «Beagle-Gesellschaft Schweiz» kümmert sich um Hunde und Hundehalterinnen und -halter in Not. Dazu gehört etwa kostenlose Betreuung der Vierbeiner bei Krankheit der Halterinnen und Halter, Erziehungshilfe oder Umplatzierung. privat Der Verein «Association Hypnose Humanitaire» hilft jenen, die helfen. Sie trainieren und coachen Menschen vor, während und nach humanitären Missionen. Oft begleitet der Verein Helferinnen und Helfer dabei, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und hinter sich zu lassen. privat Engelskleider näht ehrenamtlich aus gespendeten Brautkleidern Abschiedskleidchen für still geborene, verstorbene Babys. privat

Vereine sind ein wichtiger Bestandteil des sozialen und kulturellen Lebens in der Schweiz. Wer sich in einem Verein engagiert, ist Teil einer Gemeinschaft. Wir stellen euch fünf Vereine etwas genauer vor, die gute Taten in ihrer Kultur verankert haben und nach aussen tragen.

Momo verschenkt Zeit

Der ehrenamtliche Verein Momo engagiert sich seit 2015 für das Gemeinwohl in Ilanz und zählt bereits über 100 Mitglieder. Die Grundidee fusst – wie auch der Name – auf Michael Endes Buch mit dem Titel «Momo», dessen Geschichte von einem Mädchen handelt, das seine Zeit verschenkt, indem es anderen zuhört und sie tröstet. Weil die Zeit des Pflegepersonals der Kinder- und Jugendklinik des Kantonsspitals Graubünden generell knapp ist, schenkt der Verein Momo Zeit: Zeit zum Lachen, zum Spielen, Basteln, Staunen, Erleben. Damit unterstützt Momo die jungen Patientinnen und Patienten der Klinik ehrenamtlich beim Genesungsprozess.

Klimalösungen am Zürcher Kantonalturnfest

Am Zürcher Kantonalturnfest, das vom 16. bis 25. Juni in Dägerlen stattfindet, stehen nebst Turnaktivitäten auch nachhaltiges Denken und Handeln im Fokus. So legt der organisierende Verein KTF Wyland 2023 Wert auf regionale Produkte, verzichtet so gut wie möglich auf Wegwerfprodukte und bietet vermehrt vegetarische Menüs an. Der Verein arbeitet eng mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zusammen, um Emissionen durch Anreisende zu reduzieren. Die beiden Wochenenden sind gefüllt mit unzähligen Wettkämpfen, grossen Momenten und nachhaltigen Challenges, die in der App My Blue Planet zu finden sind und vor Ort durchgeführt werden können.

Kleine Besuche, grosse Gesten

Im November 2021 gründeten Chloé Leuenberger und Cyprien Lovis den Verein Les P’tites Visites, zu Deutsch etwa «Die kleinen Besuche». Damit bieten sie einfühlsame Unterstützung für alle, die unter Einsamkeit oder Isolation leiden, unabhängig von Alter oder Lebenssituation. Auf Anfrage finden diskrete Besuche statt, die das Leben dank des menschlichen Austausches bereichern und die Einsamkeit lindern. Am «Tag der guten Tat» sind Les P’tites Visites mit Kaffee und Limonade beim Coop an der Route de Porrentruy 9 vor Ort und bieten neben kleinen Aufmerksamkeiten ein offenes Ohr für die Bewohnerinnen und Bewohner der Ortschaft an.



Kostenlose Frisuren für mehr Lebensfreude

«Zusammen sind wir weniger allein»: Das ist das Motto der Barber Angel Brotherhood. Ein Verein, der armutsbetroffenen Menschen kostenlos die Haare und Bärte schneidet – in der Schweiz und auf der ganzen Welt. Die Friseure nehmen sich ehrenamtlich für ihre Klientinnen und Klienten viel Zeit und haben damit schon über 40’000 Menschen neue Frisuren geschenkt. «Das Lächeln und die strahlenden Gesichter am Ende der Einsätze machen uns glücklich und demütig», so das Vorstandsmitglied Susanne Hänni. Die frischen Haarschnitte sollen etwas Lebensfreude zurückgeben und die Menschen ein kleines bisschen glücklicher machen.



Kulturförderung im Tessin

Engagierte Bürgerinnen und Bürger von Bedano gründeten am 17. März 2022 den Verein Insieme per Bedano, was übersetzt «Gemeinsam für Bedano» bedeutet. Das Ziel ist es, durch ehrenamtliche Arbeit wieder neues Leben ins Dorf zu bringen. Das soll durch verschiedene Aktivitäten in den Bereichen Kultur, Freizeit und Sport geschehen und das gemeinschaftliche Leben des Dorfes fördern. Der Verein ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bedano zugänglich, alle können am Projekt teilnehmen und mit eigens veranstalteten Aktivitäten die Kultur fördern. Am 6. Mai bietet der Verein beim Coop mit Standort Via Carvina 7 in Bedano allen Kundinnen und Kunden seine Hilfe an: Ab neun Uhr morgens stehen die Vereinsmitglieder vor Ort und helfen beim Einkaufen sowie Taschentragen.



