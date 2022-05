Wohltätige Vereine : Diese Schweizer Vereine tun viel Gutes

Was leisten die Schweizer Vereine Gutes? Es gibt unzählige Menschen und Organisationen, die sich freiwillig und selbstlos engagieren. Heute stellen wir einige davon vor.

Die Schweiz ist voller Menschen, die sich freiwillig engagieren. Der Aufruf von 20 Minuten hat in kurzer Zeit sehr viele Vorschläge aus der Community eingebracht. Jetzt stellen wir eine Auswahl von Vereinen und Organisationen vor, die aufzeigen soll, wie vielfältig Freiwilligenarbeit in der Schweiz ist.

Menschen mit eingeschränkter Mobilität erhalten ein Gefühl von Freiheit

Einheimische nehmen Fremde an die Hand

Austausch und Begegnungen zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die bereits lange in der Schweiz leben, geschehen viel zu selten. Das erschwert die Integration in die Gesellschaft. Um diese Barriere zu durchbrechen, wurde in Lausanne das Projekt PAIRES ins Leben gerufen. Das Grundprinzip des Vereins ist es, Menschen, die neu in der Schweiz sind, mit Menschen, die in der Schweiz ansässig sind, zusammenzubringen und ihnen so den Zugang zur hiesigen Kultur und Gepflogenheiten zu erleichtern.