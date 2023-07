4 Ausflugstipps zu Wasserfällen in der Schweiz

Kannst du vor lauter Hitze nicht mehr schlafen, weisst nicht mehr, was anziehen, und sogar für Sex ist es dir wortwörtlich zu heiss? Dann hilft nur eines: Eine Abkühlung muss her. Wenn dir die Badis, Seen und Flüsse aktuell zu überlaufen sind, liefern wir vier Tipps für einen erfrischenden Ausflug zu Wasserfällen in der Schweiz.