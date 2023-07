Japan: «Dogen City» als Antwort auf steigende Meeresspiegel

Platz für 10’000 Einwohner

Im inneren Ring befinden sich dann weitere, schwimmende Gebäude, die vor allem für Touristen genutzt werden sollen. Von A nach B kommt man innerhalb der Stadt dementsprechend aber nur per Boot – jeden beliebigen Punkt soll man in maximal einer Stunde erreichen können. Ausgelegt ist die Stadt auf maximal 40’000 Menschen – von denen allerdings nur 10’000 dauerhaft dort leben sollen.

Datenzentren und Krankenhäuser unter Wasser

Äusserer Ring, innerer Ring – und schliesslich noch eine dritte Ebene unterhalb des Meeresspiegels, die in der Fantasie der Architekten noch den Vorteil hätte, bestimmte Einrichtungen zu kühlen. So beispielsweise ein riesiges Datenzentrum , das alle wichtigen Daten der Bewohner speichert. Oder aber auch Krankenhäuser und die Stadtverwaltung – alles unterhalb der Wasseroberfläche. Abgesehen davon, dass die Stadt dem fortschreitenden, steigenden Meeresspiegel trotzen soll, verfolgt sie noch andere Ziele: Durch ihre fortschrittlichen Gesundheitseinrichtungen soll sie vor allem den «Medizintourismus» stärken.

Handelt es sich nur um eine fixe Idee ausgeflippter Architekten oder doch um eine realistische und zukunftsträchtige Art, wie wir in Zukunft leben? Klar ist jedenfalls, dass der Meeresspiegel bis 2100 voraussichtlich um einen Meter steigen wird. Besonders Küstenstädte in China und Japan werden enorm unter den Auswirkungen des steigenden Pegels leiden. Gerade deshalb ist es kein Zufall, dass die Idee für «Dogen City» von einem japanischen Konsortium stammt. Ob sie tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, steht allerdings noch in den Sternen.