Laktosefreier Käse: Diese Käsesorten enthalten wenig bis keine Laktose

Laktoseintoleranz: Tipps für Einkauf und Ernährung

Bei einer Laktoseintoleranz solltest du deinem Körper nur so viel Milchzucker zumuten, wie er auch vertragen kann. Wie viel das ist, musst du am besten nach Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin individuell ausprobieren und herausfinden. Hierbei kann eine Art Ernährungstagebuch helfen – etwa in den Notizen deines Handys.