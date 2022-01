Streamingstarts Januar 2022 - Diese Serie begleitet Menschen mit Autismus beim Erwachsenwerden

«As We See It»

Auf dem Spektrum

Harrison ist süchtig nach Fernsehen und hat damit zu kämpfen, die Wohnung zu verlassen. Draussen wird er von den Geräuschen oft reizüberflutet.

Bei ihrem Job in einem Fast-Food-Resti flirtet Violet gerne mit den Kunden, ihr grösster Wunsch ist es nämlich, jemanden zu daten. Was die drei vereint: Sie befinden sich alle auf dem Autismus-Spektrum.



Oft werden autistische Figuren mit Menschen besetzt, die neurotypisch, also nicht auf dem Spektrum sind. Das will «As We See It» anders machen: Die Serie soll authentisch und nah an der Lebensrealität der Community bleiben, das war Jason Katims, der hinter der Serie steckt, wichtig. Die beiden Hauptdarsteller Glassman und Rutecki sowie die Hauptdarstellerin Pien befinden sich selbst auf dem autistischen Spektrum.