Streamingstarts Juni 2023: Diese Serie dreht sich um einen 4-Meter-Mann

«I’m a Virgo»

Wie die Welt auf ihn als jungen schwarzen Mann mit seiner Grösse reagieren wird, darüber haben sich Cooties Eltern stets Sorgen gemacht. Sein Leben hat er darum zu Hause verbracht – aber Cootie hat keine Lust mehr, sich zu verstecken. Er will endlich das erleben, was für alle anderen Alltag ist.

Das sagt der Hauptdarsteller

«In ein paar Wochen lernt er mehr als in den neunzehn Jahren seines bisherigen Lebens», sagt Jharrel Jerome zu «Screen Rant». «Das ist cool, denn in jedem Moment, in fast jeder Szene, gibt es für Cootie ein erstes Mal.»