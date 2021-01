Die Marvel-Charaktere werden in einer Serie einzeln vorgestellt.

«P-Valley»

«Ich wollte erzählen, wie besonders Schwarze Frauen ein Stück Befreiung an einem ausbeuterischen Ort gefunden haben», so Katori Hall bei «Deadline» über den Job von Stripperinnen .

Es folgten sechs Jahre Recherche, entstand en ist das Bühnenstück «Pussy Valley», das die Showrunnerin nun in die Serie «P-Valley» verwandelt hat.

Acht Regisseurinnen

Bisherige Filme und Serien, die in Stripclubs spielen, haben sich laut Hall darauf fokussiert, wie der Körper einer Frau aussieht – und nicht, was er leisten kann. Für die Serie stellte sie ein Regie-Team aus acht Frauen zusammen: «Es sollte eine Stripclub-Show mit einem weiblichen Blick werden, erzählt aus der Perspektive einer Frau.»

Die Serie handelt von Mercedes (Brandee Evans) und vier weiteren Frauen, die im Stripclub The Pynk arbeiten. Uncle Clifford (Nicco Annan) ist nonbinär und leitet den Club.

Empathie und Verständnis

Durch Cliffords Identität hat Annan gelernt: «Wenn ich Uncle Clifford spiele, werde ich mir der Privilegien bewusst, die ich als Mann in dieser Gesellschaft habe. Und ich kann meine Femininität erkunden.»

«Pieces of a Woman»

Dreiundzwanzig Minuten Angst und Schmerz: Die ungeschnittene Einstiegsszene von «Pieces of a Woman» geht unter die Haut.

Es ist die schwierige Hausgeburt von Marthas (Vanessa Kirby) und Seans (Shia LaBeouf) erstem Kind: Als die Wehen überraschend einsetzen, kommt die geplante Hebamme nicht und das Paar gerät in Panik.

Fehlgeburten sichtbar machen

«Es ist ein Thema, das in Filmen nicht oft angesprochen wird. Frauen, die das durchgemacht haben, sehen ihre Erfahrung nicht auf der Leinwand», so Kirby by «Entertainment Weekly», ihnen gegenüber habe sie eine Verantwortung gespürt.