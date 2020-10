«Grand Army»

In Grace’ (Keara Graves) Vagina steckt ein Kondom fest – Joey (Odessa A’zion) hilft ihrer aufgelösten Freundin dabei, es herauszuziehen. Die Einstiegsszene von «Grand Army» macht klar: Diese Serie scheut sich nicht davor, den Fokus auf unbequeme Themen zu lenken. Die Serie dreht sich um fünf Schülerinnen und Schüler der fiktiven Grand Army High School in Brooklyn, die aus verschiedenen Gründen um ihre Zukunft kämpfen müssen.

So entstand die Serie

Gegenüber «Entertainment Weekly» sagt Cappiello, die auch als Lehrerin arbeitet, woraus sie die Inspiration für die Serie zog: «Studierende, die mich jahrelang angerufen haben, wenn sie Geldprobleme hatten, wenn sie mit ihren Eltern gestritten haben – all diese Geschichten verschmelzen in den fünf Hauptpersonen.»

Kontroverse hinter den Kulissen

Pfeiffer erzählt, dass sie und drei weitere People of Colour, die an «Grand Army» mitschrieben, schlecht behandelt wurden. Schlussendlich hätten sie wegen rassistischer Ausbeutung gekündigt. Weder Netflix noch Cappiello haben sich zu den Vorwürfen geäussert.

«Social Distance»

Trauerfeier via Videocall

Entstanden sind dabei acht ineinander abgeschlossene Folgen, die zeigen, wie Menschen den Lockdown erlebt haben und wie das Virus den Kontakt zu den Liebsten veränderte – so findet in «Social Distance» eine Beerdigung via Videocall statt, und ein Paar trägt den Beziehungsstreit online aus.



Entwickelt wurde die Serie von Menschen, die bereits bei «Orange Is The New Black» zusammenspannten: Neben Graham stecken auch Autorin Jenji Kohan und Regisseur Diego Velasco hinter der Serie.