Streamingstarts Mai 2023: Hier erfahren «Bridgerton»-Fans Königin Charlottes Vorgeschichte

Shonda Rhimes stellt Königin Charlotte in den Fokus, ausserdem startet eine dystopische Dramaserie – das gibts diese Woche neu zum Streamen.

Der Trailer zu «Queen Charlotte: A Bridgerton Story». Netflix

Darum gehts Wir stellen dir die spannendsten Streamingstarts vor.

«Bridgerton» erhält eine Prequel-Serie, in der die Geschichte von Königin Charlotte aufgerollt wird.

In einer dystopischen Zukunft leben Menschen unter der Erde.

«Queen Charlotte: A Bridgerton Story»

Opulente Kostüme, Gossip in der High Society und komplizierte Liebesverstrickungen – das ist, was die Netflix-Serie «Bridgerton» ausmacht. Zwar müssen sich Fans noch etwas gedulden, denn die Veröffentlichung der dritten Staffel liegt noch in der Zukunft – ein konkretes Datum ist bislang nicht bekannt, es dürfte Herbst oder Winter werden.

Um die Wartezeit zu überbrücken, geht jetzt aber ein Ableger an den Start. In der neuen Serie aus der «Bridgerton»-Welt steht die titelgebende Königin Charlotte (India Amarteifio) im Fokus.

Darum gehts

Die sechs Folgen spulen zurück und zeigen die Vergangenheit: Sie erzählen Charlottes Vorgeschichte – unter anderem auch, wie die Ehe zwischen ihr und dem britischen König George III (Corey Mylchreest) zustande kam, wie Charlotte sich über die Jahre veränderte und wie sie so einflussreich wurde.

Die Serie spielt in zwei Zeiträumen, so wird auch die ältere Version der Königin Charlotte (nun gespielt von Golda Rosheuvel) gezeigt.

Das sagt Shonda Rhimes

Die Prequel-Show kreist für Serienmacherin Shonda Rhimes um ein zentrales Thema. «Es geht vor allem darum, wie man in einer Welt überlebt, in der man keine Macht hat. Wo findet man da Kraft?», sagt sie in einem Statement.

Das Publikum soll mitnehmen, «dass Liebe viele Schichten hat, und dass das Happy End, über das wir immer für die Figuren sprechen, nicht das offensichtliche sein muss.» Ab heute auf Netflix.

«Queen Charlotte: A Bridgerton Story» gibts ab dem 4. Mai auf Netflix.

Was wirst du streamen? «Queen Charlotte: A Bridgerton Story». «Silo». Mich interessieren beide. Ich streame nicht. Ich muss erst meine Watchlist zu Ende schauen.

«Silo»

Willkommen in der Apokalypse: «Silo» zeigt eine zukünftige Welt, die vergiftet ist. Rund zehntausend Menschen sind noch am Leben, sie suchen Schutz in einem riesigen Silo unter der Erdoberfläche.

Es sind über hundert Etagen im Untergrund und der Alltag ist von strengen Regeln geprägt. Die wichtigste: Verlasse niemals das Silo, denn da draussen existiert kein Leben, es wartet nur der Tod – doch die Ingenieurin Juliette (Rebecca Ferguson) ist misstrauisch.

Juliette hat Fragen

Juliette fragt sich: Ist das wirklich die Wahrheit? Wer hat dieses Silo überhaupt gebaut – und wann? Als Menschen im Silo sterben, ist für sie endgültig klar: Es ist Zeit, zu recherchieren, und bei ihren Nachforschungen stösst sie auf Geheimnisse.

Die Serie umfasst zehn Folgen und basiert auf der Roman-Trilogie von Hugh Howey, der Drehbuchautor und Produzent Graham Yost bringt sie auf den Screen.

«Silo» gibts ab dem 5. Mai auf Apple TV+.

Der Trailer zu «Silo». Apple TV+