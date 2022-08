Streamingstarts August 2022: Diese Serie zeigt, wie Baseballerinnen sich ihren Platz erkämpften

Der Trailer zu «A League Of Their Own».

Zoey Deutch verstrickt sich in einer Komödie über die sozialen Medien in Lügen.

Abbi Jacobson und Will Graham erzählen die Geschichte von einer Gruppe Frauen, die Profi-Baseballerinnen werden wollen.

Eine Gruppe von Frauen, die Profi-Baseballerinnen sein wollen – darum dreht sich «A League of Their Own».

Neuer Twist

Die Story wurde von einer wahren Geschichte inspiriert, 1992 erschien ein Film, von dem sich die Serie allerdings abheben will. Der Blickwinkel soll erweitert werden: «Der Film dreht sich um weisse Frauen, die Baseball spielen. Das ist einfach nicht genug», sagt Abbi Jacobson zur «New York Times».

Sie spielt eine der Hauptrollen und hat die Serie zusammen mit Will Graham auf die Beine gestellt. Darin sollen vielfältige Erfahrungen erzählt werden: Von schwarzen und weissen Frauen, von der Latinx-Community, von queeren und hetero Frauen und jenen, die sich nicht sicher sind.

Queere Showrunner*innen

«A League Of Their Own» gibts ab dem 12. August auf Amazon Prime.

«Not Okay»

Wie fühlt es sich an, so richtig viele Followerinnen und Follower zu haben? Danni (Zoey Deutch) träumt davon, in den sozialen Medien durchzustarten.