Diese Serien über Drogen machen süchtig

Am Dienstag ist die neue Staffel von «How to Sell Drugs Online (Fast)» angelaufen – die meistgesehene deutsche Netflix-Serie. Aber es gibt noch andere Perlen zum Thema zu entdecken.

von Catharina Steiner

Schüler Moritz dealt aus dem Kinderzimmer heraus Drogen im Wert von mehreren Millionen Euro. Netflix

Darum gehts Netflix releast die zweite Staffel von «How to Sell Drugs Online (Fast)».

Am 21. Juli ist es so weit.

In der Serie dealen Schüler im Darknet mit Drogen.

Das Format ist ein internationaler Hit.

Die Serienlandschaft bietet noch weitere Highlights zum Thema Drogen.

Als «How to Sell Drugs Online (Fast)» 2019 als dritte deutsche Netflix-Produktion (nach «Dark» und «Dogs of Berlin») an den Start ging, wurde die Serie rasch Kult. In den Jahrescharts 2019 des Streaming-Dienstes schaffte es die Coming-of-Age-Serie sogar auf Platz 5 der meistgesehenen Netflix-Produktionen in Deutschland, noch vor «You – Du wirst mich lieben» oder der dritten Staffel von «13 Reasons Why».

Die Story war aber auch echt filmreif: Der Schüler Moritz (Maximilian Mundt) baut im Darknet Europas grössten Online-Drogenversand auf, um die Liebe seines Lebens zurückzugewinnen. Die Serie basiert auf einem wahren Kriminalfall: Der 18-jährige Maximilian S. verkaufte ab 2013 aus seinem Kinderzimmer in Leipzig heraus Drogen im Wert von knapp vier Millionen Euro nach ganz Europa. Als ihm die Ermittler auf die Schliche kamen, beschlagnahmten sie über 300 Kilogramm Stoff in seinem Zimmer. Dafür wurde er 2015 zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Klar, dass so eine Geschichte verfilmt werden muss. In der zweiten Staffel geben Moritz und die «MyDrugs»- Crew nach ihrem holprigen Start ins Business noch mehr Gas und ihr Online Drogen-Start-up wird noch erfolgreicher – und gefährlicher. Falls ihr die neue Staffel von «How to Sell Drugs Online (Fast)» schon am ersten Tag gebingt haben solltet – hier gibts weitere Serien zum gleichen Thema:

Die Hippe: «Euphoria»

Harter Stoff. Die transsexuelle Jules (Hunter Schafer) ritzt sich, ihre Freundin Rue (Zendaya) hat ein schweres Drogenproblem. HBO

Worum es geht: Die Serie, die auf einem gleichnamigen israelischen Format aus den 1990er-Jahren basiert, dreht sich um eine Gruppe von Teenagern, bei denen Drogen, Gewalt, Sex und psychische Probleme den Alltag bestimmen. Gleich von Anfang an wurde die Serie für ihre schonungslose Ehrlichkeit und brutale Härte gelobt, aber auch kritisiert. Drogen werden ganz beiläufig genommen, die Sexszenen sind explizit. So viele Penisse hat man im TV wohl noch nie gesehen.

Wer mitspielt: Schauspielerin und Sängerin Zendaya (23). Sie ist in der Rolle der drogensüchtigen Rue Bennett wahnsinnig stark. So wie alle jungen Darsteller, vor allem Hunter Schafer als transsexuelle Jules.

Anschauen weil: Zendaya und Co-Star Hunter Schafer grossartig sind. Und die Neon-Make-up-Looks der Serie so magisch, dass sie vergangenes Jahr die ganze Beauty-Branche auf den Kopf gestellt haben.

Der Trailer zu Staffel 1 von «Euphoria». HBO

Die Toughe: «Snowfall»

Vom «Heiligen» zum Kriminellen. Franklin Saint (Damson Idris) steigt in «Snowfall» vom guten Jungen zum mächtigen Dealer auf. Fox

Worum es geht: Um den Aufstieg von Crack, also rauchbarem Kokain, das im Los Angeles der frühen 80er-Jahre zur Modedroge wird. Hauptfigur ist der junge Kleinkriminelle Franklin, der von einem früheren Schulfreund in die Welt des Kokain-Handels eingeführt wird, seine grosse Chance wittert und unbeirrbar nach Macht strebt.

Wer mitspielt: Die Serie kommt ohne grosse Namen aus. Der britische Hauptdarsteller, Newcomer Damson Idris (28), ist aber eine Wucht.

Anschauen weil: die Serie da anfängt, wo «Narcos» aufhört. Die Drogen sind in der Stadt angekommen und verändern das Leben ihrer Bewohner für immer. Das ist stark und oft berührend.

Der Trailer zur US-Serie «Snowfall». FX

Die Coole: «Queen of the South»

Hände hoch! Alice Braga (37) lernt, wie man sich im gewaltgeprägten Drogenbusiness behauptet. USA Network

Worum es geht: Der ins Drogengeschäft verstrickte Lebenspartner von Teresa Mendoza wird von einem mexikanischen Drogenkartell ermordet. Teresa flüchtet in die USA, wo sie erst ihren Freund rächen will, dann aber so viel über das Geschäft mit Koks und Co. lernt, dass sie schliesslich selbst zur knallharten Drogen-Baronin aufsteigt.

Wer mitspielt: Alice Braga (37). Die Brasilianerin ist eine fixe Grösse in Hollywood. Sie war in Blockbustern wie «I Am Legend», «Repo Men oder «Predators» mit dabei.

Anschauen weil: die Serie Frauen in den Fokus einer männerdominierten Branche stellt und dabei manchmal so richtig schön kitschig ins Genre der Seifenoper abdriftet.

Der Trailer zu «Queen of the South». Frequency Films

Die Doku: «How to Fix a Drug Scandal»

In die Kriminalität abgedriftet. Sonja Farak Netflix

Worum es geht: Die vierteilige True-Crime-Doku dreht sich um die Laborchemikerin Sonja Farak, welche die bei Verbrechen sichergestellten Drogen, die sie testen soll, missbräuchlich handhabt. Das anschliessende Gerichtsverfahren bringt die US-Justiz zum Erliegen.

Anschauen weil: diese Doku-Serie für viele noch verrückter ist als «Tiger King» und zeigt, wie schwer der Kampf gegen Drogen auf allen Ebenen ist.

Der Trailer zur Doku-Serie «How to Fix a Drug Scandal». Netflix

Die lustige: «Weeds»

Hausfrau und Dealerin Nancy steht vor ihrer Ernte. Showtime

Worum es geht: Nach dem Tod ihres Mannes braucht Hausfrau Nancy Geld. Aus Mangel an Alternativen wird sie schliesslich Haschisch-Dealerin in ihrer idyllischen Nachbarschaft. Jeder in ihrer Umgebung will den «Stoff» haben, den sie verkauft. Dennoch setzt sie alles daran, dass das Leben ihrer Familie wie gewohnt weiterläuft.

Wer mitspielt: Mary Louise Parker. Die Amerikanerin gewann für ihre Darstellung der Hausfrau im Drogen-Milieu unzählige Preise, darunter einen Golden Globe.

Anschauen weil: Comedy-Serien über Drogen Mangelware sind und die geniale Autorin Jenji Kohan, Schöpferin von «Orange is the New Black», hinter diesem Meilenstein der TV-Geschichte steht.