Diese Sextoys kaufen die Menschen in der Schweiz am meisten

Sextoy in die Ferien mitnehmen – das musst du beachten

Wer Sexspielzeuge mit in die Ferien nehmen will, sollte sich zuerst mit den Gesetzen am Reiseziel vertraut machen: Die Einführung der Sextoys muss erlaubt sein, sonst droht ein Bussgeld oder eine noch schärfere Strafe. Auf was du dabei achten musst, erfährst du in diesem Artikel.