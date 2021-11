Val Surses GR – Diese Skigebiete gehören für einen Tag den Meistbietenden

Am 17. Dezember sind die Pisten im Val Surses frei – zumindest für die Meistbietenden. Die Skigebiete Savognin und Bivio werden nämlich für einen Tag versteigert . In Bivio kann eine Gruppe von maximal 200 Personen die Pisten für sich nutzen, in Savognin ist dies mit bis zu 500 Personen möglich. Gebote können ab dem 15. November bis zum 5. Dezember 2021 abgegeben werden.

Sicherheitspersonal inbegriffen, Gastronomie nicht

In einer Hinsicht bleibt am 17. Dezember alles beim Alten: «Die Sicherheit muss natürlich gewährleistet sein. Daher wird dieselbe Anzahl an Aufsichtspersonen anwesend sein, wie an einem ganz normalen Skitag», sagt Geschäftsführerin Amacher. Es gebe ganz bestimmte Richtlinien vom Verband Seilbahn Schweiz, an die man sich diesbezüglich halten müsse.