Österreich : Diese Skipiste sorgt bei Klimaschützern für Entsetzen

Ein langer, weisser Streifen aus Schnee an einem grünen Hang erhitzt in Österreich die Gemüter. Denn: In Salzburg kann man Skifahren, obwohl es noch gar nicht geschneit hat.

1 / 3 In einem Skigebiet in Salzburg kann man schon Skifahren, obwohl der Hügel praktisch komplett grün ist. Gerald Lehner/ORF Ermöglicht wird der Schneestreifen nicht etwa durch Kunstschnee, sondern durch konservierten Restschnee aus dem vergangenen Winter. Gerald Lehner/ORF Weit und breit rund um den Schneestreifen ist es grün. Gerald Lehner/ORF

Darum gehts Inmitten grüner Hügel hat es in Salzburg einen langen streifen aus Naturschnee.

Somit kann man dort schon skifahren, das Angebot wird rege genutzt.

Bei Klimaschützern kommt dies jedoch alles andere als gut an.

Ein weisser Streifen inmitten grasgrüner Landschaft. So sieht das von der Bergbahn AG Kitzbühel betriebene Skigebiet auf der Resterhöhe beim Pass Thurn in Mittersill (Salzburg) aktuell aus der Luft aus. Am Boden liegt künstlich aufgetragener und kürzlich ausgewalzter Schnee. Dass man dort schon seit Ende Oktober den Hang hinunter wedeln kann, sorgt nun bei Klimaschützern und Klimaschützerinnen für Kopfschütteln, wie «heute.at» schreibt.

Auch im Netz gehen aufgrund der schneeweissen Talfahrt in der ansonsten sattgrünen Umgebung die Wogen hoch. Auf Twitter wird der eisige Streifen mittlerweile heiss diskutiert.

Ein User auf Twitter schreibt: «Offenbar wiegen die Einnahmen auch unter diesen Bedingungen die Schaffung einer künstlichen Skipiste auf.» Ein anderer ärgert sich, dass jedes Jahr die gleiche Geschichte wieder aufgewärmt wird. Tatsächlich wird der weisse Streifen schon seit Jahren vor Wintereinbruch präpariert - und diskutiert. User Cornelius Hirsch fragt sich, wie absurd es noch werden kann. Er schreibt: «Ski-Saison-Eröffnung in Österreich und die Klimakrise. Wie absurd kann es noch werden?»

Die Betreiber freuen sich über grossen Andrang

Im Skigebiet selbst bleibt man cool: Man freue sich über großen Andrang, darunter sei auch das indische Skiteam. Athletin Aanchal Thakur sagte gegenüber dem ORF: «Rundherum noch kein Schnee und extra für uns Skifahrer dieses tolle Pistenband – vielen Dank an Österreich!»

Ein kleines, aber wichtiges Detail: Ermöglicht wird der Streifen nicht etwa durch Kunstschnee, sondern durch konservierten Restschnee aus dem vergangenen Winter, also sozusagen Recycling: «Wir kommen zu 100 Prozent mit Altschnee aus und bringen an die 90 Prozent der Gesamtmasse mithilfe dieser Isolierfolie über den Sommer», erklären die Pisten-Manager.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!