Diese Skitour schaffst auch du

Hinter dem Mond links

Während die meisten Winterferienorte in den letzten Jahrzehnten in puncto Infrastruktur mit Millionen aufrüsteten, wählte der kleine Ort St. Antönien im Bündner Prättigau einen anderen Weg. Hierher kommt, wer Ruhe und Naturerlebnisse sucht. Mit einem Augenzwinkern hat man sich den Tourismusslogan «Hinter dem Mond links» verpasst. So mauserte sich der hübsche Ort zum Skitoureneldorado und Sehnsuchtsort für Schneeschuhgänger. Und hier finden dieses Jahr erneut Einsteiger-Skitouren statt. Wir haben uns das Angebot bereits im letzten Winter für Euch angeschaut.

Runter geht’s immer …

Frisch gestärkt nehmen wir den letzten Aufstieg in Angriff. Da überkommt einen beinahe der Übermut, man denkt sich, so schwierig ist das «Skitürele» doch gar nicht. Doch allgemein bekannt ist: Hochmut kommt vor dem Fall. Denn für viele der Teilnehmer noch ungewohnt ist die Abfahrt durch den Tiefschnee, der nunmal nicht immer als perfekter Powder daherkommt. So küsst bei der Abfahrt der ein oder andere den Schnee. Aber eine andere Regel kommt genauso zum Zug: Runter geht’s immer. Und so erreichen wir am späteren Nachmittag St. Antönien wieder und sind uns einig, dass dieser Tag erhellend war. Für die einen dahingehend, dass sie meinten, sie werden in Zukunft wohl lieber wieder präparierte Pisten befahren, für andere was es ein Startschuss ins Abenteuer «Skitürele».