Streamingstarts April 2023: Diese skurrile Comedy-Serie basiert auf einem Meme

In «Florida Man» gerät Edgar Ramírez in allerlei bizarre Situationen.

«Florida Man»

2013 gerieten die «Florida Man»-Memes in den Umlauf, bis heute sind sie Bestandteil der Internetkultur.

Bizarre Gesetzesbrüche

Mike wird zum Florida Man

Er ist dem Mafiaboss Moss (Emory Cohen) noch etwas schuldig, was dazu führt, dass dieser ihn dazu verdonnert, dessen verschwundene Partnerin Delly (Abbey Lee) zu finden. Dabei schlittert Mike in diverse absurde Situationen, die erstklassiges Florida-Man-Meme-Potenzial haben.

Showrunner Donald Todd erklärt in einem Statement, was sein Antrieb zur Thriller-Serie war: «Die Leute lachen über die Fahndungsfotos und die Schlagzeilen, aber was ist die Geschichte hinter dem Meme?»