Social-Media-Plattformen wie Twitter oder Facebook haben im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl, währenddessen und im Nachhinein grossen Wert darauf gelegt, Falschinformationen so gut wie möglich einzudämmen und Posts mit fragwürdigen Informationen oder unbegründeten Aussagen zu kennzeichnen ( 20 Minuten berichtete ). Darüber hinaus wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Gruppen von Verschwörungstheoretikern oder Rechtsextremisten gesperrt. Doch die Angehörigen solcher Gruppen sind nicht einfach aus dem Internet verschwunden.

Acht Millionen Nutzer

Tatsächlich hat sich Parler, das 2018 in Texas gegründet wurde, in den USA in den letzten Tagen an die Spitze der am meisten gedownloadeten Gratis-Apps gehangelt. Allein am 9. November ist die App laut Cnet.com 800’000-mal im App Store und Google Play Store heruntergeladen worden. Über den Zeitraum zwischen dem 3. und dem 9. November hinweg wurde die App mehr als 2 Millionen Mal auf Smartphones installiert. Mittlerweile verzeichnet die Plattform rund 5 Millionen aktive Nutzer pro Tag und acht Millionen Nutzer insgesamt.