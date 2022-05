Predictive Policing: Diese Software soll der Luzerner Polizei helfen, Verbrechen vorauszusehen

Was Predictive-Policing-Systeme versprechen

Eine solche Predictive-Policing-Software analysiert polizeiliche Daten wie Ort, Tathergang, Tatwerkzeug und Deliktsgut und erkennt, wo es zeitlich und räumlich zu besonders vielen Verbrechen kam. Dort ist die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen von solchen Straftaten auch in Zukunft am höchsten. Man spricht hier vom «Near-Repeat-Phänomen». Getestet und eingesetzt wurden solche Programme bereits in mehreren Kantonen. Die Stadtpolizei Zürich setzt auf das in Deutschland entwickelte «Precobs» (Pre Crime Observation System). Die Kapo Aargau nutzt «Precobs» und «Picar». Mit Erfolg: So gab es in der Stadt Zürich 2020 rund 20 Prozent weniger Einbrüche. Einbrüche in Wohnungen sind laut der Stapo Zürich sogar um 40 Prozent gesunken.