05.05.2020

Corona-Session

«Diese Sondersession fühlt sich an wie ein WK»

Seit Montag tagt das Parlament ausserhalb des Bundeshauses in der Bernexpo-Messehalle. Nicht alle Politiker sind mit dem neuen Standort zufrieden.

von Daniel Krähenbühl

1 / 9 SVP-Nationalrätin und Hobby-Ornithologin Sandra Sollberger suchte den Saal mit dem Feldstecher ab. Foto: Keystone «Ein bisschen DDR-Stimmung» herrsche in der Messehalle, sagt SP-Präsident und Ständerat Christian Levrat. KEYSTONE FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen fühlt sich hingegen in die Militärzeit zurückversetzt: «Diese Sondersession fühlt sich an wie ein WK.» Urs Lindt/freshfocus

Seit gestern tagt das Schweizer Parlament «extra muros», also ausserhalb des Bundeshauses. Das Coronavirus machte also nötig, was bisher weder Kriege noch Epidemien oder Naturkatastrophen geschafft haben, sagte Nationalratspräsidentin Isabelle Moret bei der Eröffnung der ausserordentlichen Session in der Berner Messe Bernexpo. Moret: «Diese Session wird in die Geschichte der Schweizer Demokratie eingehen.»

An die neue Umgebung in der Messehalle müssen sich die Parlamentarier aber erst noch gewöhnen. So suchte die Baselbieter SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger die Weiten des Saals mit einem Feldstecher ab. «Das war ein Zufall. Ich bin Hobby-Ornithologin und hatte den Feldstecher im Gepäck, weil ich morgen Vögel beobachten gehe», sagt Sollberger auf Anfrage.

«Ein bisschen DDR-Stimmung»

Am Parlamentsbetrieb in der Messehalle findet sie jedoch weniger Gefallen als an ihrem Hobby. «Es ist wahnsinnig dunkel hier, zum Arbeiten ist das echt mühsam.» Daher habe sie auch eine eigene Lampe mitgenommen.

Auch SP-Präsident und Ständerat Christian Levrat hält sich mit Lob über den neuen Standort zurück: «Ein bisschen DDR-Stimmung», lautete seine Antwort auf die Frage von Keystone-SDA nach seinen ersten Eindrücken von der neuen Location. Er sei zwar sehr froh, dass sich National- und der Ständerat wieder treffen könnten.

Gespräche auf Distanz

Aber es sei alles sehr formell; er befürchte, dass die formellen Gremien mehr Bedeutung erhalten würden in dieser Umgebung. «Die Politik lebt von Zwischengesprächen und schnellen Abmachungen», betont der Freiburger Ständerat. Die soziale Distanz in den riesigen Räumlichkeiten kille diesen Mechanismus.

Dass der Parlamentsbetrieb im Exil anders verläuft, sagt auch Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan. Tuscheln mit dem Sitznachbarn liege wegen des Abstands etwa nicht drin. «Gewisse Leute sieht man gar nicht mehr, weil sie so weit weg sitzen.» Für bilaterale Gespräche gehe man nach draussen, stets darauf bedacht, den Abstand einzuhalten. Dafür haben die Parlamentarier auf ihren Pulten mehr Platz zum Arbeiten. Das komme ihr sehr gelegen: «Das Parlament arbeitet im Moment papierlos. Darum habe ich neben meinem Computer auch ein iPad dabei, damit ich mit zwei Screens arbeiten kann», erklärt sie.

Gemeinsam anstehen fürs Essen

FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen fühlt sich hingegen in die Militärzeit zurückversetzt: «Diese Sondersession fühlt sich an wie ein WK. Alle rücken mit ihrem Gepäck an einem für viele unbekannten Ort ein, verbringen viel Zeit miteinander und stehen an den Fassstrassen für das Essen an.»

Im Gegensatz zu der Zeit im Bundeshaus geb e e s j e tzt ab e r nur sehr distanzierte Debatten. Trotzdem sei es wohltuend, dass nun nicht nur der Bundesrat Entscheidungen treffe, sondern «das Parlament wieder am Ruder ist», so Wasserfallen. « Zurück zur Normalität : D as ist, was wir brauchen. »

Erschwerte Kommunikation

Dass durch die Einhaltung der Distanzregeln eine fast unheimliche Ruhe im Saal eingekehrt sei, bestätigt CVP-Nationalrat Martin Candinas. «Positiv ist, dass viele Störfaktoren weggefallen sind und man aufmerksamer zuhören kann», sagt Candinas. Jedoch werde die Kommunikation durch die Abstandsregel deutlich erschwert. «Im Saal können alle Nachbarn das Gespräch mithören.»

Bei all dem Aufwand würden sich auch zahlreiche Politiker fragen, ob man nicht übertreibe, sagt Candinas. «Ich denke, allen ist in der Krise der Gedanke durch den Kopf gegangen, ob das wirklich nötig ist – auch uns Parlamentariern.» Darum hoffe auch er, möglichst bald in die Normalität zurückzukehren. In Erinnerung w er d e d ie Session jedoch auch ihm bleiben, sagt Candinas. Darum habe er als Erinnerung einige Selfies gemacht.

«Mehr Theater als sonst was»

«Man merkt, dass die Stimmung im Saal nachdenklich ist», sagt SVP-Nationalrat Mike Egger. Schliesslich gehe es um Entscheide, die eine sehr grosse Tragweite hätten. Es sei aber wichtig, dass das Parlament wieder tage – trotz den vielen Verhaltensregeln. So seien etwa die drei Rednerpulte nach jeder Person desinfiziert worden. «Ein solches Tun hat für mich aber mehr mit Theater zu tun als sonst was», sagt Egger. «Wäre das wirklich nötig, müsste das BAG die Bevölkerung vor jeder Türklinke warnen.»