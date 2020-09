Diese Songs machen dich besonders produktiv

Danach hat das Unternehmen überprüft, mit welchen Songs wie viele Aufgaben erledigt wurden – und damit, welche Songs uns im Homeoffice am meisten bei der Arbeit unterstützen. Ohne jede Musik haben die Teilnehmer im Durchschnitt während einer Stunde fünf Aufgaben erledigt.

Die produktivsten Songs

Die produktivsten Lieder der Studie sind «My Love» von Sia, «Real Love» von Tom Odell und «I Wanna Be Yours». Im Schnitt haben die Teilnehmer bei diesen Songs sechs von zehn Aufgaben innerhalb der geforderten Zeit komplett erledigt.

Ebenfalls motivierend sind die Songs «Secret Garden» von Bruce Springsteen und «Don’t Worry Be Happy» von Bobby McFerrin. Auch damit haben die Teilnehmer sechs der zehn Aufgaben erledigen können.

Unproduktivste Songs

Die Studie hat auch herausgefunden, dass der BPM (beats per minute, also «Schläge pro Minute») entscheidend ist: Je tiefer der BPM-Wert ist, desto produktiver ist der Song. «My Love», der produktivste Song, hat nur gerade 62 BPM, ist also sehr langsam.